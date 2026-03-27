Filozofski fakultet pod istragom Zaštitnika građana Pašalića

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je danas ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Filozofskog fakulteta u Beogradu, povodom informacije da je prošle noći tu stradala devojka.

Pokretanje postupka ima za cilj da se ispita da li su nadležni organi postupali u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, kao i da li su preduzete sve neophodne mere radi zaštite bezbednosti lica u prostorijama fakulteta, navedeno je u saopštenju.

U cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, Zaštitnik građana je zatražio od Filozofskog fakulteta da u roku od sedam dana dostavi pismeno izjašnjenje i svu raspoloživu dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem.

Prema dostupnim informacijama, na platou ispred fakulteta pronađeno je beživotno telo mlađe ženske osobe, a postoje indicije da je prethodno došlo do incidenta unutar zgrade, navedeno je u saopštenju.

Zaštitnik građana poziva sve nadležne institucije na punu saradnju, kako bi se ovaj slučaj u potpunosti rasvetlio i sprečile slične situacije u budućnosti.

(Beta, 27.03.2026)