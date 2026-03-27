Filozofski fakultet pod istragom Zaštitnika građana Pašalića

Beta pre 47 minuta

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je danas ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Filozofskog fakulteta u Beogradu, povodom informacije da je prošle noći tu stradala devojka.

Pokretanje postupka ima za cilj da se ispita da li su nadležni organi postupali u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, kao i da li su preduzete sve neophodne mere radi zaštite bezbednosti lica u prostorijama fakulteta, navedeno je u saopštenju.

U cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, Zaštitnik građana je zatražio od Filozofskog fakulteta da u roku od sedam dana dostavi pismeno izjašnjenje i svu raspoloživu dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem.

Prema dostupnim informacijama, na platou ispred fakulteta pronađeno je beživotno telo mlađe ženske osobe, a postoje indicije da je prethodno došlo do incidenta unutar zgrade, navedeno je u saopštenju.

Zaštitnik građana poziva sve nadležne institucije na punu saradnju, kako bi se ovaj slučaj u potpunosti rasvetlio i sprečile slične situacije u budućnosti.

(Beta, 27.03.2026)

Povezane vesti »

Filozofski fakultet pod istragom Zaštitnika građana Pašalića

Filozofski fakultet pod istragom Zaštitnika građana Pašalića

Radio sto plus pre 17 minuta
Zaštitnik građana ispituje rad Filozofskog fakulteta posle tragedije

Zaštitnik građana ispituje rad Filozofskog fakulteta posle tragedije

In medija pre 37 minuta
Pašalić pokrenuo postupak o radu Filozofskog fakulteta povodom stradanja devojke

Pašalić pokrenuo postupak o radu Filozofskog fakulteta povodom stradanja devojke

N1 Info pre 1 sat
Pašalić: Pokrenut postupak o radu Filozofskog fakulteta nakon stradanja devojke

Pašalić: Pokrenut postupak o radu Filozofskog fakulteta nakon stradanja devojke

NIN pre 47 minuta
Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole rada Filozofskog fakulteta nakon smrti devojke

Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole rada Filozofskog fakulteta nakon smrti devojke

Nova pre 47 minuta
Pašalić pokrenuo postupak o radu Filozofskog fakulteta povodom stradanja devojke

Pašalić pokrenuo postupak o radu Filozofskog fakulteta povodom stradanja devojke

Danas pre 47 minuta
Pašalić: Postupak o radu Filozofskog fakulteta povodom informacije o stradanju devojke

Pašalić: Postupak o radu Filozofskog fakulteta povodom informacije o stradanju devojke

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zaštitnik građanaZoran Pašalić

Društvo, najnovije vesti »

Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama

Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama

Naslovi.ai pre 2 minuta
Šta se krije iza najave ministra prosvete da će se uvesti efikasniji sistem upravljanja obrazovnim ustanovama?

Šta se krije iza najave ministra prosvete da će se uvesti efikasniji sistem upravljanja obrazovnim ustanovama?

N1 Info pre 42 minuta
Izbori u Lekarskoj komori 19. aprila: Rok za kandinature ističe 30. marta u ponoć, lekari tvrde da su po principu „partijskog…

Izbori u Lekarskoj komori 19. aprila: Rok za kandinature ističe 30. marta u ponoć, lekari tvrde da su po principu „partijskog ključa“

Danas pre 22 minuta
Istraživanje: Građani veruju da medijima upravljaju politika i kapital

Istraživanje: Građani veruju da medijima upravljaju politika i kapital

Beta pre 12 minuta
Srbija podržala UN rezoluciju o ropstvu Afrikanaca kao najtežem zločinu

Srbija podržala UN rezoluciju o ropstvu Afrikanaca kao najtežem zločinu

Beta pre 7 minuta