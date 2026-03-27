Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Beta pre 3 sata

Viši sud u Novom Sadu doneo je novu presudu za nadoknadu nematerijalne štete u parničnom postupku zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Kako je saopšteno iz tog suda, presudom od 11. marta tuženi Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" Beograd i država Srbija su obavezni da tužilji S.R. solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliske osobe iznos od 10.000.000 dinara.

Dužni su da isplate i zakonsku zateznu kamatu počev od 11. marta do konačne isplate, u roku od 15 dana, pod pretnjom prinudnog izvršenja, dodaje sud.

"Istom presudom tuženi su obavezani da tužilji solidarno nadoknade troškove parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana, pod pretnjom prinudnog izvršenja", navedeno je na sajtu suda.

Dodaje se da je protiv presude dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

(Beta, 27.03.2026)

"Infrastruktura železnice" i država dužne da isplate još 10 miliona za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica

"Infrastruktura železnice" i država dužne da isplate još 10 miliona za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica

Moj Novi Sad pre 1 sat
Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

N1 Info pre 3 sata
Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Forbes pre 3 sata
Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Serbian News Media pre 3 sata
Doneta još jedna presuda u parničnom postupku zbog smrti u padu nadstrešnice

Doneta još jedna presuda u parničnom postupku zbog smrti u padu nadstrešnice

NoviSad.com pre 4 sati
Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Pravo u centar pre 3 sata
Presuđena naknada štete porodici nastradalog prilikom pada nadstrešnice

Presuđena naknada štete porodici nastradalog prilikom pada nadstrešnice

Newsmax Balkans pre 4 sati
Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama i nižim predelima

Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama i nižim predelima

Naslovi.ai pre 17 minuta
Misija EU: Sloboda medija u Srbiji na najnižem nivou, novi vidovi zastrašivanja novinara

Misija EU: Sloboda medija u Srbiji na najnižem nivou, novi vidovi zastrašivanja novinara

Insajder pre 17 minuta
Misija EU: Sloboda medija u Srbiji na najnižem nivou, novi vidovi zastrašivanja novinara

Misija EU: Sloboda medija u Srbiji na najnižem nivou, novi vidovi zastrašivanja novinara

Beta pre 13 minuta
Ministar prosvete uručio dozvolu za rad Fakultetu srpskih studija u Nišu: "Zadovoljio je sve standarde"

Ministar prosvete uručio dozvolu za rad Fakultetu srpskih studija u Nišu: "Zadovoljio je sve standarde"

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Objavio fotografije preminule devojke, okrivio dekana i rektora: Informer iskorišćava tragediju na Filozofskom, da li će za to…

Objavio fotografije preminule devojke, okrivio dekana i rektora: Informer iskorišćava tragediju na Filozofskom, da li će za to odgovarati?

Glas Zaječara pre 2 minuta