Izgubio kontrolu i zakucao se u banderu: Teška nesreća kod Novog Pazara

Vozač je povređen, ali je bio svestan i prevezen u bolnicu Na vozilu je nastala velika materijalna šteta Tokom večernjih sati na magistralnom putu Novi Pazar – Raška došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. - Vozač putničkog automobila izgubio je kontrolu nad volanom i udario u banderu koja se nalazila u neposrednoj blizini. Udarac je bio toliko jak, da je bandera iščupana iz svog ležišta. Vozač je povređen, ali bio je kako smo čuli