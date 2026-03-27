"Nas trojica zajedno jedva smo jedan zadatak znali da sklopimo!": Osmaci i polaganje probnog testa iz matematike - ova 3 zadatka ubedljivo svima najteža, neki predali prazan papir

Mnogi učenici priznaju da se nisu posebno pripremali za probu, ali su ipak zadovoljni postignutim rezultatima Prvih deset zadataka na testu bilo je lakše i većinom na zaokruživanje, dok su poslednja tri iz geometrije učenicima bila najteža Dok se prvi utisci sa probne male mature sležu, većina maturanata izašla je sa polaganja matematike prilično podeljenih mišljenja. Od opuštenog stava "nisam ni pogledao zadatke", preko praznih papira do borbe sa šestouglom u