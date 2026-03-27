Počela je dramatična promena! Za 3 dana pašće kiše kao za čitav mesec, biće do 30 cm snega i čak 15 ledenih dana zaredom: Na snazi i posebno upozorenje RHMZ

RHMZ je izdao upozorenje na drastičnu promenu vremena sa obilnom kišom, zahlađenjem i snegom na planinama Na snazi je hidrološko upozorenje zbog porasta vodostaja reka, posebno u Jadru, Kolubari, Mlavi, Peku i Crnom Timoku Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na značajnu promenu vremena koja nam je donela kišu, osetno zahlađenje i sneg na planinama. Danas nas očekuje oblačno i drastično hladnije vreme praćeno kišom i lokalnim pljuskovima,