Povređeni maloletnici u tuči u Rumenci: Korišćeno hladno oružje, policija na licu mesta

Blic pre 2 sata
U tuči je korišćeno hladno oružje Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj Večeras je došlo do tuče u ulici Mladena Stojanovića 27 u Rumenci u kojoj su povređena tri lica, a korišćeno je hladno oružje.

Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za Urgentnu medicinu Novi Sad, njihove ekipe su izašle na lice mesta. Muškarac (38) zadobio je povredu hladnim oružjem i on je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar KCV na hirurgiju. U tuči su povređena i dva maloletnika (lica rođena 2010. i 2008. godine), oni su, sa povredama zadobijenim u tuči, u svesnom stanju prevezeni na Dečiju hirurgiju. Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj.
