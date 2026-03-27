Pritrčao u pomoć muškarcu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Saša Kovačević podigao čoveka sa poda, brzo došla i Hitna pomoć.…

Pevač Saša Kovačević prisustvovao je danas saobraćajnoj nezgodi u kojoj je povređen stariji muškarac.

Hitna pomoć je reagovala, a na licu mesta se našao i pevač koji je takođe pružio pomoć. Saša Kovačević je pomogao čoveku kojem je bilo loše da ustane sa poda i ostao je uz njega sve dok na lice mesta nije stigla ekipa Hitne pomoći. Ni nakon dolaska Hitne pomoći nije se povukao, nastavio je da asistira lekarima čime je pokazao veliku humanost, prenosi " Kurir".