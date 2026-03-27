Temperatura noćas drastično pada, stiže i sneg! Meteorolog upozorava: Za tri dana pašće kiše kao za čitav mesec

Meteorolog naglašava da se ne radi o kratkotrajnim pljuskovima, već o dugotrajnoj kiši Podseća da sneg u ovom periodu nije neuobičajen Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne padavine u Beogradu od sutra do nedelje, uz prognozu da će u naredna 72 sata pasti od 30 do 60 milimetara kiše.

Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS najavljuje promenu vremena i pad temperature od 10 stepeni. Todorović kaže da već večeras dolazi do značajne promene vremena. - Večeras dolazi do promene vremena, iz toplog dela marta ulazimo u osveženje sa temperaturom nižom i do deset stepeni - rekao je Todorović. Prema njegovim rečima, kiša će padati tokom tri dana, a količina padavina biće značajna. - Kiše će biti tri dana, i očekuje se da padne kiše kao za mesec dana u