Jedna osoba teško povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Novi Pazar – Raška

Jedna osoba teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar–Raška.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, do nezgode je došlo kada je vozač, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u banderu, koju je tom prilikom iščupao iz ležišta. Na automobilu je pričinjena velika materijalna šteta. Kako prenosi RTS, povređeni je nakon nesreće vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde su mu konstatovane povrede vratne kičme. Zadržan je na odeljenju ortopedije, gde se prati njegovo