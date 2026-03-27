(VIDEO) Neverovatan meč u Beogradu između Makabija i Dubaija: Dugo će se prepričavati kako su Izraelci stigli do produžetka, a kasnije i slavili

Danas pre 28 minuta  |  M. L.
U neverovatnoj utakmici u dvorani „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu Makabi je kao domaćin u 34. kolu Evrolige pobedio Dubai posle produžetka 104:100.

Dubai je imao i dvocifrenu prednost, u trećoj četvrtini bilo je i plus 15 za ekipu Jurice Golemca, ali im to nije bilo dovoljno za trijumf. Sama završnica regularnog toka je bila vrlo uzbudljiva, a košarkaši Dubai su imali loptu i dva razlike na desetak sekundi pre kraja,. nisu se snašli izgubili su posed i na kraju Briset pogodio za produžetak. Tamo su Izraelci bili bolji i na kraju slavili. Sada imaju učinak 17/16, dok Dubai ima po 17 poraza i pobeda. U
