Vučić: Kurti sutra kod Makrona, izneće dva zahteva, molim svetske zvaničnike da se ne igraju s tim

Premijer Kosova Aljbin Kurti sutra će se u Parizu sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i izneti dva zahteva, od kojih je jedan „veoma opasan“, izjavio je u Beogradu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i pozvao sve svetske zvaničnike „da se ne igraju sa tim“.

Vučić je večeras na televiziji Prva rekao da će Kurti od Makrona tražiti da NATO napusti kopnenu zonu bezbednosti na severu Kosova i da Francuska to podrži da bi Priština „mogla da dovede takozvane Kosovske snage bezbednosti u kopnenu zonu bezbednosti“, što je opisao kao „veoma opasan“ zahtev. „Nadam se da nikome u NATO-u ne pada na pamet da takav zahtev podrži, siguran sam da mom prijatelju Makronu neće pasti na pamet da to podrži. To bi bio direktan napad na mir,