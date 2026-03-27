Dekan Danijel Sinani saslušan u MUP-u: Dao izjavu povodom smrti devojke na Filozofskom fakultetu

Dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani saslušan je danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova gde je bio pozvan povodom smrti 25-godišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta.

On je po izlasku iz zgrade MUP-a, u pratnji svog advokata, za Informer rekao da je pozvan da pomogne u vezi sa istragom i da odgovori na pitanja kako bi došlo do razrešenja ovog slučaja što pre. "Pozvali su nas danas da pomognemo u vezi sa istragom. Mi smo tu da odgovorimo na sva pitanja pošto nam je svima u interesu da do razrešenja dođe što pre. I samo želim da se zahvalim UKP na korektnosti i ljubaznosti. Mi smo spremni da damo sve odgovore, nadamo se da smo