Predizborna tišina počela u ponoć: Da li je pojava društvenih mreža obesmislila ovo pravilo?

Izborna tišina uoči glasanja za lokalne predstavnike u deset opština i gradova počela je u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedelju.

Do tada je zabranjeno predstavljanje i promovisanje kandidata u medijima i na javnim skupovima. Nije dozvoljeno ni iznošenje procene rezultata izbora koji bi mogli da utiču na volju birača. Međutim, ovim pravilom nisu obuhvaćene društvene mreže, pa se godinama postavlja pitanje opravdanosti izborne tišine. Izborna tišina, kako je predvideo zakonodavac, glasačima treba da omogući da na miru razmisle kome žele da poklone poverenje. Mediji su u obavezi da u tom