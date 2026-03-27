Snažno nevreme u Sloveniji: Olujni vetar nosio krovove, hiljade domaćinstava ostalo bez struje

Snažno nevreme, praćeno udarima vetra koji duvaju brzinom većom od 100 kilometara na čas, pogodilo je sinoć veći deo Slovenije, obarajući drveće, oštećujući krovove i ostavljajući hiljade domaćinstava bez struje, dok su nadležne službe apelovale na građane da ne izlaze iz kuća.

Kako javlja Radio-televizija Slovenije (RTV SLO), najteže su pogođene Primorska i Gorenjska regija, a zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, u više opština doneta je odluka o zatvaranju škola i vrtića za danas. Snažna bura, koja je prvobitno bila najavljena tokom noći, zahvatila je područja Goriške i Ajdovščine, a olujni udari vetra odneli su delove krovova sa više škola širom zemlje. Bez struje je u pojedinim trenucima ostalo više hiljada korisnika širom