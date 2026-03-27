UŽIVO Rat u Ukrajini Putin: Odnosi Rusije sa evropskim zemljama su u krizi, ne krivicom Moskve

Rat u Ukrajini traje 1.493 dana. Ukrajinski predsednik Zelenski izjavio je da bi trilateralni sastanak njega sa predsednicima Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom, bio jedini način da se reše preostala pitanja o teritoriji i bezbednosnim garancijama Ukrajini, kako bi se postigao mirovni sporazum . Zelenski je u intervjuu za Rojters rekao da ne zna da li ga američki predsednik voli ili ne voli, ali da smatra da Tramp "verovatno želi da se rat brzo završi". Američki