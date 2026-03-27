Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Viši sud u Novom Sadu doneo je novu presudu za nadoknadu nematerijalne štete u parničnom postupku zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Kako je saopšteno iz tog suda, presudom od 11. marta tuženi Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd i država Srbija su obavezni da tužilji S.R. solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliske osobe iznos od 10.000.000 dinara. Dužni su da isplate i zakonsku zateznu kamatu počev od 11. marta do konačne isplate, u roku od 15 dana, pod pretnjom