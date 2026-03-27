Teška saobraćajna nesreća u Bresnici: Jedna osoba stradala, dvoje povređeno foto + video

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u ulici Jovana Ristića u naselju Bresnica, jedna osoba je izgubila život, dok su dve osobe zadobile povrede.

Prema informacijama iz Policijske uprave u Kragujevcu, do nesreće je došlo oko 7 časova, kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarila dva putnička vozila koja su se kretala iz suprotnih pravaca. Od siline udara, vozač jednog automobila nastradao je na licu mesta, dok su dve osobe povređene i odmah im je ukazana pomoć. Na teren je brzo stigla ekipa Zavoda za urgentnu medicinu, koja je povređene zbrinula i transportovala u Univerzitetski klinički centar