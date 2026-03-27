Vlada povećala cenzus za dečji dodatak, dodatnih 950 miliona dinara iz budžeta

Na jučerašnjoj sednici, Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o cenzusu za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kojom je mesečni prag povećan sa 13.247 na 18.000 dinara. Za ovu meru u budžetu je predviđeno dodatnih 950 miliona dinara.

Za jednородiteljske porodice cenzus je uvećan za 30% (23.400 dinara), dok za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom cenzus raste za 20% (21.600 dinara). Cenzusi će ubuduće biti usklađivani dvaput godišnje, 1. januara i 1. jula, prema kretanju indeksa potrošačkih cena. Pored ove uredbe, Vlada je juče dala saglasnost na više izveštaja o radu državnih agencija i finansijskim poslovanjima, kao i zaključke o sprovođenju javnih rasprava o