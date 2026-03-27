Državna sekretarka: Počeo probni završni ispit u svim osnovnim školama u Srbiji

U svim osnovnim školama u Srbiji danas je počeo probni završni ispit za oko 64.000 učenika osmog razreda, koji danas polažu matematiku, a državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vesna Nedeljković i pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić posetili su Osnovnu školu "Dositej Obradović" u Požarevcu u kojoj 135 osmaka polaže probni završni ispit.

Nedeljkovićeva je poželela uspeh učenicima i poručila da pokažu svoje znanje, da test rade bez treme, da pažljivo rešavaju zadatke i naglasila da u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve učenike, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete. "U svim osnovnim školama na teritoriji Srbije organizovan je probni završni ispit za oko 64.000 učenika osmog razreda, koji danas polažu matematiku. Probni završni ispit je verna simulacija procesa završnog ispita, koji