Nevreme širom regiona: sneg paralisao delove Crne Gore, problemi sa strujom, snažan vetar pravi štetu u Sloveniji

Nevreme je zahvatilo region. U Crnoj Gori sneg je izazvao prekide u snabdevanju strujom i otežao saobraćaj, dok je u Sloveniji olujni vetar obarao drveće, oštetio krovove i ostavio hiljade domaćinstava bez električne energije.

U Crnoj Gori sneg je sinoć pao u okolini Nikšića i Cetinja, u Plužinama, Šavniku, a nešto intenzivnije na Žabljaku, u Kolašinu i na planinama na severu, dok je u ostalim delovima zemlje padala mestimično jaka kiša praćena udarima vetra, prenose crnogorski mediji. Zbog nevremena, delovi Cetinja i Nikšića satima su bili bez struje, dok je napajanje uspostavljeno na području Bara i Herceg Novog, gde je takođe bilo prekida u snabdevanju električnom energijom, prenose