Tužilac Stefanović: Ispituje se odgovornost uprave Filozofskog fakulteta; Pripadnici UKP ušli u zgradu

U istragu svih okolnosti i uslova pod kojima je sinoć došlo do smrtnog slučaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu uključilo se i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu potvrdio je za Tanjug glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

Tužilaštvo će, između ostalog, ispitati da li postoji krivična odgovornost zaposlenih u upravi Filozofskog fakulteta u vezi sa bezbednošću rada i studiranja, precizirao je Stefanović. On je ukazao da je prošle noći izvršen uviđaj na licu mesta i da je tužilaštvo naložilo da se izvrši obdukcija sa toksikologijom stradalog lica kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je ranije da je sinoć na platou ispred