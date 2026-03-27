Hoće li Edin Džeko postati jedan od najstarijih učesnika Mundijala

REUTERS/Hannah Mckay Četrdesetogodišnji Edin Džeko će u meču protiv Italije pokušati da pomogne Bosni i Hercegovini da se plasira na drugi Mundijal u istoriji države Edin Džeko dokazao je da su godine u fudbalu samo broj.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine (BiH) i kapiten te reprezentacije, odigrao je ključnu ulogu u pobedi ‘zmajeva’ nad Velsom posle penala. BiH se tako plasirala u finale baraža za plasman na Mundijal, a u utorak će u Zenici, gde inače nastupa ova selekcija, pokušati da napravi senzaciju protiv Italije. Ukoliko u tome uspeju, fudbaleri selektora Sergeja Barbareza će se drugi put u istoriji plasirati na Mundijal i prvi put posle 2014, kada je