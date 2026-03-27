Novo poskupljenje goriva u Srbiji - koliko ćemo plaćati narednih sedam dana?

Objavljene su nove cene goriva. Danas od 15 časova i sledećih sedam dana na pumpama u Srbiji, litar dizela ćemo plaćati do 213 dinara, a benzina evropremijum BMB 188 dinara. U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel јe skuplji za јedan dinar, dok je cena benzina ostala јe nepromenjena. Podsetimo, nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova i važiće sledećih sedam dana, odnosno do 3. aprila.