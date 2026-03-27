Devojka se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Preminula na licu mesta, istraga u toku.

Devojka stara oko 25 godina bacila se večeras sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Ona je na mestu je preminula. Policijski službenici su oko 22.40 dobili obaveštenje da se na platou ispred Fakulteta nalazi žensko lice starosti oko 25 godina i da ne daje znake života, nakon čega su izašli na teren. - Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je načelnik PS Stari grad Radenko