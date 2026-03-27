Evroliga je potvrdila! Meč Barselone i Crvene zvezde je zvanično odložen!

Utakmica 34. kola Evrolige između Barselone i Crvene zvezde, koja je prvobitno bila zakazana za 20:30, večeras će početi pola sata kasnije, odnosno u 21 čas.

Kako javlja TV Arena, razlog pomeranja termina su problemi sa opremom crveno-belih. Dresovi Zvezde oštećeni su tokom pranja u Barseloni, pa je klub morao hitno da reaguje. Prema saznanjima TV Arene, novi dresovi poslati su iz Beograda i očekuje se da stignu avionom tokom dana, što je i uzrokovalo promenu početka meča. Sada je i Evroliga potvrdila da je meč pomeren.