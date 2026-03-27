Iranska nuklearna postrojenja pogođena u napadima Amerike! Hakeri povezani sa Teheranom upali u mejl šefa FBI "SAD uništile trećinu iranskih raketa"

Kurir pre 14 minuta
Od najnovijeg Hronološki Nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja je meta vazdušnih napada, javili su neki iranski državni mediji.
NBC News izveštava da je pogođen nuklearni kompleks za tešku vodu Hondab, u blizini grada Araka, pozivajući se na izjavu pokrajinskog zvaničnika novinskoj agenciji Fars. „Nema opasnosti za stanovnike tog područja“, rekao je zvaničnik, dodajući da u napadu nije bilo žrtava. Prema jednom izveštaju, postrojenje za proizvodnju takozvanog žutog kolača u gradu Ardakanu, ali nije ispušten radioaktivni materijal. To je postrojenje gde se uranijum melje i hemijski obrađuje.