Nives Celzijus se našla u kandžama oluje! Pevačica se usred noći probudila, a ono što je zatkla će večno pamtiti (video)

Snažno nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku napravilo je haos širom zemlje, a dramatične prizore podelila je i pevačica Nives Celzijus, čiji je stan pretrpeo veliku štetu.

Na svom Instagramu objavila je uznemirujuće snimke koji svedoče o jačini oluje. Na jednom od prvih videa vidi se kako voda prodire u njen stan, dok ona usred noći pokušava da ublaži štetu – peškirima skuplja vodu i pokušava da spreči dalje prodiranje. Situacija nije bila ništa manje dramatična ni u garaži. Nives je pokušala da izađe, ali joj je to jedva pošlo za rukom zbog snažnih naleta vetra koji su otežavali otvaranje vrata i stvarali osećaj potpune