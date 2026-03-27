Sramotan potez italijanskih fudbalera - Bosanci će im ovo zapamtiti! Isplivao neverovatan snimak: Arogantnije od ovoga ne može... (video)

Prošli su fudbaleri Italije u finale baraža za Svetsko prvenstvo pošto su pobedili selekciju Severne Irske sa 2:0 i u meču za Mundijal igraće protiv Bosne i Hercegovine u Zenici.

Po završetku meča protiv Severne Irske, italijanski fudbaleri ispratili su produžetke i penale na susretu Velsa i BiH, a kamere su zabeležile jedan sramotan i arogantan potez koji će im Bosanci sasvim sigurno dobro zapamtiti. Kamere RAI televizije uhvatile su Italijane kako slave to što su izbegli Vels i što će na noge Bosancima u Zenici i na ovaj način "azuri" su dali dodatni motiv našim komšijama da slave u meču odluke. Pogledajte kako je sve izgledalo: Ovaj