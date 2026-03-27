Stravičan trenutak kada autobus upada u reku! Ljudi grčevito plivaju ka obali, ali ima mnogo mrtvih (video)

Autobus sa oko 50 putnika sleteo je u veliku reku u centralnom Bangladešu dok je ulazio na trajekt, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, a prema nekim procenama i 23, saopštile su juče lokalne vlasti.

Autobus je sleteo u reku Padma u okrugu Radžbari, rekao je vatrogasni zvaničnik Devan Sohel Rana. Autobus je putovao ka glavnom gradu Daki, a ljudi su se vraćali na posao nakon islamskog praznika Ramazanskog bajrama. Rana je rekao da su mnogi putnici uspeli da doplivaju do bezbednog mesta nakon nesreće, ali su drugi ostali zarobljeni. Bus je tokom noći izvučen na obalu, a spasioci su do jutros pronašli 18 tela. Mešutim nije saopšteno da li ima nestalih. Jake struje