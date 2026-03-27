Tramp pauzirao napade na Iran do 6. aprila! Izrael bombardovao "srce" Teherana, u gradu Komu raznete tri kuće, ima mrtvih, Rusija evakuiše naučnike!

Od najnovijeg Hronološki Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da će napadi na iranski energetski sektor biti pauzirani 10 dana, do 6. aprila, tvrdeći da je produženje na zahtev Irana, izvestio je "Volstrit džornal".

Međutim, izvori su rekli da Iran nije podneo takav zahtev, prema pisanju novina. Iranski zvaničnici izrazili su interes za razgovore, ali su rekli da rukovodstvo zemlje još nije donelo konačnu odluku. SAD su predstavile plan od 15 tačaka kojim se nudi ublažavanje sankcija u zamenu za iranske ustupke. Predlog uključuje uslove vezane za iranski nuklearni program, raketne aktivnosti i regionalno delovanje. Iranski zvaničnici zatražili su od SAD da smanji ono što su