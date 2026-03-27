Devojka preminula nakon pada sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u četvrtak uveče pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je, prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor. Resanović je precizirao da su policijski službenici obaveštenje dobili u 22.40