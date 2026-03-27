NBS objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4403 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije ( NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 101,7768 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,9 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,8 odsto.