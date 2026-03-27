Danas u nižim predelima kišovito, na planinama sa snegom, temperatura do 12 stepeni

Ciklon sa Jadrana uticaće na vremenska prilike na Balkanu i našem regionu donosiće pretežno oblačno vreme sa kišom, na planinama i snegom.

Očekuju se obilnije padavine, pa je danas u većem delu zemlje na snazi žuti, a na istoku Srbije i narandžasti meteoalarm. U nastavku dana oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u padu u odnosu na dane za nama i kretaće se od 6 do 12 stepeni. Oblačno, kišovito i nestabilno vreme očekuje se i za dane vikenda. Lokalno za 72 sata može pasti do 80 milimetara