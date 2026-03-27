Gejmer, pojac, konobar, agent: Srbin koji je okrivljen da je vođa špijuna, krije se u Moskvi

BIRN je identifikovao i locirao u Moskvi odbeglog navodnog vođu srpske grupe koja je incidentima pokušala da podstakne mržnju i društvene tenzije u Parizu i Berlinu po nalogu Kremlja.

Desetine vernika stajale su u tišini u hramu Srpske pravoslavne crkve u centru Moskve tokom liturgije za Svetog Savu, 27. januara 2026. godine. Među njima je stajao i 29-godišnji srpski begunac, okrivljeni da je vođa grupe špijuna, Momčilo Gajić, zvani Pop, piše BIRN. U presudama do kojih je došao BIRN navodi se da su upravo Momčilo Gajić i neidentifikovana osoba pod kodnim imenom „Hanter“ „primali naređenja, instrukcije i finansijska sredstva od obaveštajne službe