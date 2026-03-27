Odobreno 59 zahteva za stanove po osnovu rođenja deteta

Komisija za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta danas je odobrila 59 zahteva u ukupnoj vrednosti od približno milion evra.

Predsednica Komisije, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, istakla je da se sednice održavaju mesečno, što obezbeđuje kontinuiranu podršku porodicama širom Srbije. Ona je sa 13. po redu sednice podsetila da je u budžetu za 2026. godinu za ovu meru opredeljeno 1,1 milijarda dinara, u odnosu na 750 miliona dinara u prethodnoj godini, što predstavlja povećanje od oko 45 odsto, navedeno je u saopštenju Ministarstva. Za subvenciju, koja