Počinju probni završni ispiti za učenike osmog razreda

Probni završni ispit za učenike osmog razreda u školama u Srbiji biće održan danas i sutra.

Učenici će danas polagati test iz matematike, dok će sutra rešavati dva testa i to iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i test iz jednog predmeta po izboru. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilerdžić izjavio je ranije da će učenici prvog dana od 12.00 do 14.00 polagati test iz matematike, dok će u subotu od 9.00 do 11.00 časova polagati srpski, odnosno maternji jezik i test iz predmeta po izboru od 11.30 do 13.30 časova. Naveo je