Potvrđena optužnica protiv Dragijevića i Jankovića za ubistvo Danke Ilić

Viši sud u Negotinu potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su u blizini Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, rečeno je danas FoNetu iz tog suda.

Rešenje o potvrđivanju optužnice danas će biti poslato okrivljenima i njihovim braniocama, i oni imaju tok od tri dana od primanja rešenja da ulože žalbe Apelacionom sudu u Nišu. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je tokom boravka sa majkom i starijim bratom na imanju u Banjskom Polju 26. marta 2024. godine, a njeno telo do danas nije pronađeno. Osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković nalaze se u pritvoru u Zaječaru od hapšenja. Apelacioni sud u Nišu ranije je