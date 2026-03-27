Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama i nižim predelima

Snažan ciklon sa Jadrana donosi kišu, pljuskove i sneg, sa upozorenjima na obilne padavine i otežane uslove na putevima širom Srbije tokom vikenda i sutra.

U Srbiji danas preovladava oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok se na planinama očekuje sneg uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača do 30 cm. Lokalno su moguće obilnije padavine, naročito u Vojvodini, na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Na pojedinim saobraćajnicama, poput Kadinjače, otežano je kretanje zbog snega, dok u Novoj Varoši sneg ne ometa saobraćaj jer se ne zadržava na kolovozu. Temperature su pale i do 10 stepeni u odnosu na juče, a sneg je zabeležen i u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, oko 500 metara nadmorske visine. Vetar je slab do umeren, povremeno jak, zapadni i severozapadni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na obilne padavine koje mogu dostići od 40 do 80 mm za period od 72 sata, kao i na sneg u višim predelima. Ciklon sa Jadrana donosi zahlađenje i kišu koja će trajati do utorka, uz moguće lokalne pljuskove i grmljavinu. Sutra se očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom, na planinama sa snegom i daljim povećanjem snežnog pokrivača. Za subotu je proglašen narandžasti meteoalarm za jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju zbog obilnih padavina i snega.

U regionu snažan sredozemni ciklon donosi nestabilno i hladno vreme sa čestim padavinama, jakim severnim vetrom i spuštenom snežnom granicom do 500 metara nadmorske visine, što utiče i na vremenske prilike u Srbiji.

Auto-moto savez Srbije upozorava na otežane uslove za vožnju zbog klizavih kolovoza, smanjene vidljivosti i zadržavanja vode na putevima. Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima i na glavnim pravcima ka turističkim centrima.