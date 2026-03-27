Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama i nižim predelima

Naslovi.ai pre 26 minuta
Snažan ciklon sa Jadrana donosi kišu, pljuskove i sneg, sa upozorenjima na obilne padavine i otežane uslove na putevima širom Srbije tokom vikenda i sutra.

U Srbiji danas preovladava oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok se na planinama očekuje sneg uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača do 30 cm. Lokalno su moguće obilnije padavine, naročito u Vojvodini, na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Na pojedinim saobraćajnicama, poput Kadinjače, otežano je kretanje zbog snega, dok u Novoj Varoši sneg ne ometa saobraćaj jer se ne zadržava na kolovozu. Temperature su pale i do 10 stepeni u odnosu na juče, a sneg je zabeležen i u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, oko 500 metara nadmorske visine. Vetar je slab do umeren, povremeno jak, zapadni i severozapadni. RTV Nova N1 Info Glas Zaječara Telegraf PP media Telegraf RTV Novi Pazar

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na obilne padavine koje mogu dostići od 40 do 80 mm za period od 72 sata, kao i na sneg u višim predelima. Ciklon sa Jadrana donosi zahlađenje i kišu koja će trajati do utorka, uz moguće lokalne pljuskove i grmljavinu. Sutra se očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom, na planinama sa snegom i daljim povećanjem snežnog pokrivača. Za subotu je proglašen narandžasti meteoalarm za jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju zbog obilnih padavina i snega. N1 Info Šabačke novosti Mondo Serbian News Media Rešetka

U regionu snažan sredozemni ciklon donosi nestabilno i hladno vreme sa čestim padavinama, jakim severnim vetrom i spuštenom snežnom granicom do 500 metara nadmorske visine, što utiče i na vremenske prilike u Srbiji. Mondo

Auto-moto savez Srbije upozorava na otežane uslove za vožnju zbog klizavih kolovoza, smanjene vidljivosti i zadržavanja vode na putevima. Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima i na glavnim pravcima ka turističkim centrima. Nedeljnik Glas Zaječara Serbian News Media

