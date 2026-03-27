Oblačno i hladno vreme u Srbiji uz obilne padavine i sneg na planinama

Naslovi.ai pre 3 minuta

Snažan ciklon donosi kišu, pljuskove i sneg, sa upozorenjima na obilne padavine i otežane uslove na putevima širom Srbije tokom vikenda.

U Srbiji danas preovladava oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok se na planinama očekuje sneg uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača do 30 cm. Lokalno su moguće obilnije padavine, naročito u Vojvodini, na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab do umeren, povremeno jak, zapadni i severozapadni. RTV Nova N1 Info Glas Zaječara

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na obilne padavine koje mogu dostići od 40 do 80 mm za period od 72 sata, kao i na sneg u višim predelima. Ciklon sa Jadrana donosi zahlađenje i kišu koja će trajati do utorka, uz moguće lokalne pljuskove i grmljavinu. N1 Info Šabačke novosti Mondo

Auto-moto savez Srbije upozorava na otežane uslove za vožnju zbog klizavih kolovoza, smanjene vidljivosti i zadržavanja vode na putevima. Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima i na glavnim pravcima ka turističkim centrima. Nedeljnik Glas Zaječara Serbian News Media