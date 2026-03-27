ANEM: Sud odbio da privremeno zabrani objavljivanje propagandnog filma o Veranu Matiću

Osnovni sud u Novom Sadu odbio je predlog za određivanje privremene mere zabrane objavljivanja navoda iz propagandnog filma Centra za društvenu stabilnost u kom se iznose neistine o Veranu Matiću i kojim se ugrožava njegova bezbednost, objavila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Sudija Srđan Pupović doneo je prvostepeno rešenje kojim je predlog odbijen s obrazloženjem koje bez jasnog razloga odstupa od prakse Osnovnog suda u Novom Sadu, naveli su iz ANEM-a u saopštenju. „Sudija Pupović kaže da se privremena mera ne može izvršiti zato što ‘ne postoji koneksitet između navedenog tužbenog zahteva i predložene privremene mere, jer se privremenom merom ne traži zabrana emitovanja ili reemitovanja spornog dokumentarnog filma Zlo Doba 2 –