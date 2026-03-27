Marko Rubio: Pitanje je nedelja kada će SAD završiti sa ostvarenjem ciljeva u Iranu

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je danas posle ministarskog sastanka Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemlja sveta (G7) kod Pariza da je „pitanje nedelja a ne meseci“ kada se govori o očekivanom ostvarenju američkih ratnih ciljeva u Iranu.

Rubio je novinarima rekao da će Iranci biti slabiji nego što su ikad bili u skorijoj istoriji kada SAD završe sa njima. Rubio: SAD mogu da ostvare ciljeve bez slanja kopnenih trupa na Bliski istok Rubio nije želeo da odgovora na pitanja da li SAD razmatraju slanje trupa na Bliski istok u okviru napora da se neutralizuje Iran ali je rekao da Amerika ima jasne ciljeve i da su „vrlo uvereni da su na dohvat da ih ostvare vrlo brzo“, prenela je britanska televizijska