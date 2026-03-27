Sve što znamo o 28. danu rata na Bliskom istoku: Tramp produžio rok Teheranu, UN upozorava na napade kod iranske nuklearke Bušer

Pozivajući se na tekuće mirovne pregovore, američki predsednik Donald Tramp je po drugi put produžio rok Teheranu da ponovo otvori Ormuski tesnac ili će se suočiti sa uništenjem svojih elektrana, piše CNN.

Status pregovora ostaje nejasan, dok obe strane šalju oprečne signale. Iran je izrazio duboko nepoverenje prema Vašingtonu, dok Tramp postaje sve frustriraniji tempom napretka. U međuvremenu, hiljade ljudi je ubijeno na Bliskom istoku otkako je sukob počeo pre skoro četiri nedelje, a energetska kriza počinje da uzima maha širom sveta. Evo šta treba znati 28. dana rata; Produžen rok Tramp je rekao da će Sjedinjene Države odložiti gađanje iranske energetske