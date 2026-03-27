FBI potvrdio da su hakeri napali podatke direktora: Patelov imejl jeste hakovan, ali nije sadržao osetljive informacije

Hakeri povezani sa Iranom tvrde da su uspeli da dođu do podataka u mejlovima direktora američkog Federalnog istražnog biroa Kaša Patela. FBI je potvrdio da je grupa hakera izvršila sajber napad na podatke povezane sa direktorom, ali da hakeri nisu došli u posed osetljivih informacija.

Američki Federalni istražni biro (FBI) potvrdio je da je grupa hakera izvršila sajber napad na podatke povezane sa direktorom biroa Kašom Patelom, ali i istakla da hakeri nisu uspeli da dođu u posed "nijedne osetljive informacije". Portparol FBI saopštio je da su "zlonamerni akteri" izveli sajber-napad na Patelove mejlove, ali da podaci koji su bili mete napada ne sadrže informacije povezane sa vladom Sjedinjenih Američkih Država, prenos Skaj njuz. Na svojoj veb