(Foto) Vetar sa orkanskim udarima u Zagrebu: Obustavljena nastava u školama, pojedini putevi zatvoreni za saobraćaj
Newsmax Balkans pre 1 sat | Newsmax Balkans
Zbog snažnog nevremena i olujnog vetra sa orkanskim udarima, u školama u Zagrebu i okolini nema nastave, a gradonačelnik poziva građane da oni koji ne moraju, ne napuštaju svoje domove.
Odluku da škole ne rade donela je Gradska uprava radi bezbednosti učenika, posebno u saobraćaju. "Zbog opasnih vremenskih uslova koje čini olujni vetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u saobraćaju, neće se održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama", saopšteno je iz Grada. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je u centru vatrogasne službe u Zagrebu novinarima pojasnio da će škole biti otvorene za boravak dece, ali da