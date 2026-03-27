Nove cene goriva: Evrodizel malo skuplji, benzin ostao na 188 dinara

Maloprodajna cena goriva na benzinskim stanicama u narednih sedam dana iznosiće 213 dinara za litar evrodizela, odnosno 188 za litar benzina.

U odnosu na prošlonedeljne cene goriva, evrodizel je skuplji za jedan dinar, a cena benzina ostala je nepromenjena. Vlada Srbije produžila je za još 150 dana Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95. Podsetimo, sve države sa prostora bivše SFRJ, osim Bosne i Hercegovine, pribegle su regulaciji najviše maloprodajne cene goriva nakon drastičnog