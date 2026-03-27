Plastika poskupela do 50 odsto: Kako će to uticati na privredu i građane?

Rat na Bliskom istoku ne utiče samo na cene energenata. Posledice se već prelivaju i na druge sektore, pa tako raste i cena plastike, koja je u Srbiji poskupela i do 50 odsto, za dve nedelje.

Razlog je jednostavan - osnovne sirovine za proizvodnju plastike, polimeri, dobijaju se iz nafte. Kako cena crnog zlata raste, tako rastu i troškovi proizvodnje. Šta poskupljenje znači za privredu i građane? Četvrta je nedelja rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana. Cene goriva rastu iz dana u dan, nakon zatvaranja jednog od najvažnijih svetskih energetskih koridora - Ormuskog moreuza, kojim ne prolazi samo nafta, već i ključne sirovine za