U Srbiji osetno hladnije, povremeno sa kišom i snegom: Najviša temperatura do 10 stepeni

U Srbiji se očekuje oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na planinama sa snegom uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Lokalno su moguće i obilnije padavine. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od šest do deset. U Beogradu će sutra biti oblačno i osetno hladnije vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od šest do osam stepeni. RHMZ je objavio