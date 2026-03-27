Počinju probni završni ispiti za osmake: Učenici danas polažu test iz matematike

U svim osnovnim školama u Srbiji danas je reševanjem zadataka iz matematike počeo probni završni ispit za oko 64.000 učenika osmog razreda.

Đaci će sutra polagati test iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika, kao i treći test iz jednog od pet predmeta po izboru, saopštilo je Ministarstvo prosvete. "Učenici su mogli da biraju da li će polagati geografiju, biologiju, istoriju, fiziku i hemiju, kao treći test na završnom ispitu. Najviše njih, 42 odsto se opredelilo da polaže geografiju, 35 odsto je izabralo bilogiju, 8,5 odsto istoriju, 7,5 odsto za fiziku i sedam odsto učenika opredelilo se hemiju",