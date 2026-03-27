Policija pozvala na saslušanje dekana i zaposlene na Filozofskom fakultetu

Policija je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputila pozive za saslušanje dekanu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Danijelu Sinaniju, povodom smrti 25-godišnje devojke, koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta. Na saslušanje je pored dekana, pozvano još nekoliko zaposlenih, a povodom eventualnih bezbednosnih propusta na fakultetu, objavio je Tanjug. MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova pronađeno