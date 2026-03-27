Brnabić sazvala hitnu sednicu Odbora za obrazovanje nakon smrti devojke na Filozofskom, rektorka Nikolić: Zabrinuti smo i stalo nam je do naših univerziteta

Rektorka beogradskog Univerzita umetnosti Mirjana Nikolić izjavila je danas FoNetu da će prisustvovati sutrašnjoj hitnoj sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvo, uz nadu da će to biti prilika za dijalog i konstruktivne predloge.

Kako je najavljeno iz kabineta predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, koja je i sazvala sutrašnju sednicu Odbora, tema će biti stanje na državnim univerzitetima u Srbiji. "Mi smo državni službenici, državni univerzitet, nemamo šta da krijemo. Nadam se da ćemo imati priliku da konstruktivno diskutijemo i otvoreno razgovaramo. Svedoci smo da postoje mnogobrojni problemi. Približava se i raspisivanje konkursa za novu školsku godinu", rekla je Nikolić. Napomenula je